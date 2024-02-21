В Кременках клинико-диагностическая лаборатория открылась после ремонта

Там поменяли двери, отремонтировали системы отопления, водоснабжения и канализации, привели в порядок входную группу и помещения.

- Уже сейчас лаборатория принимает пациентов, - рассказали 21 февраля в министерстве здравоохранения Калужской области.

Капремонт выполнен в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы «Модернизация первичного звена здравоохранения на 2021-2025 годы».