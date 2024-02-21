Калужский минтранс ищет водителей в ДОСААФ

Министр Александр Шпиренко встретился с руководителем калужского филиала автошколы.

- Эта автошкола одна из самых старых, где занимаются подготовкой водителей, - прокомментировал Шпиренко. - В ней учат людей не только водить автотранспорт для личного пользования, но и управлять специальной техникой.

По его словам, министерство рассмотрит возможные формы сотрудничества, чтобы решить проблему нехватки водителей общественного транспорта.