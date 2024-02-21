Количество кибератак на калужских чиновников выросло в 3,5 раза

Все их удалось отбить, сообщил 21 февраля заместитель губернатора Дмитрий Разумовский.

– Количество компьютерных атак на ИТ-инфраструктуру органов власти Калужской области увеличивается с каждым годом, – прокомментировал он. – Но все они успешно блокируются системой обеспечения информационной безопасности и своих целей не достигают.

В 2019 году компьютерных атак было 34, а в 2023 – 119.