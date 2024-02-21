Правительство Калужской области подписало соглашение о сотрудничестве в реализации нацпроекта «Экономика данных»

- Будем вместе решать актуальные задачи, стоящие перед регионом, - прокомментировал Разумовский. - Задачи, которые требуют анализа больших данных и создания долгосрочных прогнозов.

Соглашение заключено между правительством области, Центральным экономико-математическим институтом РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова и Лабораторией цифровой трансформации.

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