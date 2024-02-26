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Клиника БОЛИ: у нас один начальник – пациент

Опубликовано: 26.02.2024 11:22 0 879
Клиника БОЛИ: у нас один начальник – пациент

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«Калужская Клиника БОЛИ» — один из постоянных участников и победителей прошлых лет проекта «Клиника года». 

О новых направлениях и открытии нового корпуса клиники рассказал руководитель «Калужской Клиники БОЛИ» Андрей Городнов.

Ленточку перерезать не будем

Вероятно, главное событие, которого с нетерпением ждут все сотрудники клиники и, конечно, пациенты — ​это открытие нового корпуса. Необходимость в расширении ощущалась довольно давно. Основное здание работает на грани возможного. Нередко можно видеть и большое скопление людей в регистратуре.

— Будто электричка приехала, — ​образно оценивает ситуацию руководитель «Калужской Клиники БОЛИ» Андрей Городнов.

Впрочем, стоит отметить, что к стесненным условиям пациенты в подавляющем большинстве относятся с пониманием. И вот буквально через месяц-­другой распахнутся двери нового двухэтажного современного корпуса.

— Мы не будем проводить какого-­то торжественного открытия, перерезать ленточку, — ​рассказывает Андрей Городнов. — ​Дело в том, что переезд будет идти перманентно. Отдельные направления смогут начать работу в новых условиях раньше, другие — чуть позже. Дело в том, что для работы нам надо получить все необходимые разрешительные документы, а это порой дело небыстрое.

В новом корпусе появятся СКТ, МРТ и рентген. Вся аппаратура уже в рабочем состоянии расположена в новом корпусе. Причем клиника станет единственным лечебным учреждением в Калужской области, где появится возможность проводить рентгенографию со сшивкой.

— Это роботизированный рентгеновский аппарат, который позволяет сделать рентген пациента от затылка до пяток, — ​объясняет Андрей Городнов. — ​Для нас это очень важно, когда необходимо посмотреть, как позвонки и суставы, например, выглядят в положении стоя. Ни МРТ, ни СКТ не дают такой картинки.

Первый этаж нового корпуса будет полностью посвящен диагностике. Второй этаж — ​это поликлиника с узкоспециализированными врачами. Стационар и операционная остаются в основном корпусе, и лечение боли остается здесь. В новом здании будет широкопрофильная поликлиника с мощной диагностической базой.

— Это эндоскопия, лор-­отделение, гинекология, неврология, стоматология, — ​рассказывает руководитель «Калужской Клиники БОЛИ». — ​У нас появятся отдельные кабинеты диетолога, гастроэнтеролога, аллерголога, пульмонолога. Эти направления мы начинали практиковать и раньше, просто сейчас в новом корпусе они получат более широкие возможности.

Часть МРТ и СКТ технологий, которые есть у нас, тоже никто не делает в Калуге. Это очень сложные исследования, и мы готовы проводить современную диагностику с использованием в числе другого искусственного интеллекта на базе нашей клиники.

Мы любим ноу-­хау, нам нравится внедрять сложные исследования и методы лечения, которые до нас в Калуге никто не делал.

Что люди скажут — ​то и откроем

Андрей Городнов признается, что сегодня клиника не гонится за количеством пациентов. Главное — ​качество лечения. С другой стороны, именно пациенты — ​главные люди в «Калужской Клинике БОЛИ».

— Мы решили не мудрить с открытием новых направлений и просто спросили у своих пациентов, каких еще специалистов они хотели бы видеть в нашей клинике, — ​объясняет принцип расширения возможностей клиники Андрей Городнов. — ​После такого опроса мы и приняли решение о расширении направлений лечения в клинике.

С открытием нового корпуса увеличится и количество медперсонала. Врачей необходимой квалификации здесь практически набрали, завершается набор медсестер. Проблем с кадрами клиника, в принципе, не испытывает.

— Люди хотят влиться в нашу дружную команду, и это радует, — ​говорит Андрей Городнов. — ​Нам важно, чтобы и специалист был хороший, и человек подходил нашему гармоничному коллективу. Это нужно, чтобы каждый день мы могли испытывать приятные ощущения от общения со всеми сотрудниками.

На вопрос о дальнейшем расширении возможностей «Калужской Клиники БОЛИ» Андрей Городнов отвечает философски:

— Дальше жизнь покажет. Все будет зависеть от наших пациентов. Они для нас главный стимул для дальнейшего развития.

 

Россия, 248018,
г. Калуга, ул. Болотникова, д. 23.
Телефоны:+7 (4842) 21-00-00, 
+7 (4842) 28-12-12, 
+7-915-890-15-15.
[email protected]
https://clinicaboli.ru/

 

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Опубликовано: 26.02.2024 11:22 0 879
Тэги: клиника года - 2024 клиника года реkлама
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