Клиника БОЛИ: у нас один начальник – пациент

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«Калужская Клиника БОЛИ» — один из постоянных участников и победителей прошлых лет проекта «Клиника года».
О новых направлениях и открытии нового корпуса клиники рассказал руководитель «Калужской Клиники БОЛИ» Андрей Городнов.
Ленточку перерезать не будем
Вероятно, главное событие, которого с нетерпением ждут все сотрудники клиники и, конечно, пациенты — это открытие нового корпуса. Необходимость в расширении ощущалась довольно давно. Основное здание работает на грани возможного. Нередко можно видеть и большое скопление людей в регистратуре.
— Будто электричка приехала, — образно оценивает ситуацию руководитель «Калужской Клиники БОЛИ» Андрей Городнов.
Впрочем, стоит отметить, что к стесненным условиям пациенты в подавляющем большинстве относятся с пониманием. И вот буквально через месяц-другой распахнутся двери нового двухэтажного современного корпуса.
— Мы не будем проводить какого-то торжественного открытия, перерезать ленточку, — рассказывает Андрей Городнов. — Дело в том, что переезд будет идти перманентно. Отдельные направления смогут начать работу в новых условиях раньше, другие — чуть позже. Дело в том, что для работы нам надо получить все необходимые разрешительные документы, а это порой дело небыстрое.
В новом корпусе появятся СКТ, МРТ и рентген. Вся аппаратура уже в рабочем состоянии расположена в новом корпусе. Причем клиника станет единственным лечебным учреждением в Калужской области, где появится возможность проводить рентгенографию со сшивкой.
— Это роботизированный рентгеновский аппарат, который позволяет сделать рентген пациента от затылка до пяток, — объясняет Андрей Городнов. — Для нас это очень важно, когда необходимо посмотреть, как позвонки и суставы, например, выглядят в положении стоя. Ни МРТ, ни СКТ не дают такой картинки.
Первый этаж нового корпуса будет полностью посвящен диагностике. Второй этаж — это поликлиника с узкоспециализированными врачами. Стационар и операционная остаются в основном корпусе, и лечение боли остается здесь. В новом здании будет широкопрофильная поликлиника с мощной диагностической базой.
— Это эндоскопия, лор-отделение, гинекология, неврология, стоматология, — рассказывает руководитель «Калужской Клиники БОЛИ». — У нас появятся отдельные кабинеты диетолога, гастроэнтеролога, аллерголога, пульмонолога. Эти направления мы начинали практиковать и раньше, просто сейчас в новом корпусе они получат более широкие возможности.
Часть МРТ и СКТ технологий, которые есть у нас, тоже никто не делает в Калуге. Это очень сложные исследования, и мы готовы проводить современную диагностику с использованием в числе другого искусственного интеллекта на базе нашей клиники.
Мы любим ноу-хау, нам нравится внедрять сложные исследования и методы лечения, которые до нас в Калуге никто не делал.
Что люди скажут — то и откроем
Андрей Городнов признается, что сегодня клиника не гонится за количеством пациентов. Главное — качество лечения. С другой стороны, именно пациенты — главные люди в «Калужской Клинике БОЛИ».
— Мы решили не мудрить с открытием новых направлений и просто спросили у своих пациентов, каких еще специалистов они хотели бы видеть в нашей клинике, — объясняет принцип расширения возможностей клиники Андрей Городнов. — После такого опроса мы и приняли решение о расширении направлений лечения в клинике.
С открытием нового корпуса увеличится и количество медперсонала. Врачей необходимой квалификации здесь практически набрали, завершается набор медсестер. Проблем с кадрами клиника, в принципе, не испытывает.
— Люди хотят влиться в нашу дружную команду, и это радует, — говорит Андрей Городнов. — Нам важно, чтобы и специалист был хороший, и человек подходил нашему гармоничному коллективу. Это нужно, чтобы каждый день мы могли испытывать приятные ощущения от общения со всеми сотрудниками.
На вопрос о дальнейшем расширении возможностей «Калужской Клиники БОЛИ» Андрей Городнов отвечает философски:
— Дальше жизнь покажет. Все будет зависеть от наших пациентов. Они для нас главный стимул для дальнейшего развития.
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