«Полный беспредел!»: жители Кондрово жалуются на отключения воды

В чат бот обратной связи обратилась читательница. Она рассказала, что в городе Кондрово Дзержинского района систематически отключают воду.

- Сегодня опять отключили! Меры не принимаются, ответственность никто не несет! -возмущается она. - Полный беспредел!

Мы обратились в водоканал.

- К сожалению, аварийные ситуации мы предугадать не можем, но стараемся оперативно проводить ремонт. Сегодня ведутся аварийно-восстановительные работы по устранению утечки на улице Котовского, - рассказали в пресс-службе предприятия. - Приносим извинения за неудобства.