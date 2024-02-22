«D.S. Стоматология»: теперь дети могут лечить зубы во сне

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Избежать страха и боли вашему ребенку помогут в калужской клинике.
29 лет стоматологической помощи
«D. S. Стоматология» открылась в 1995 году, и на сегодняшний день приняла более 15 000 пациентов. Прошли десятилетия, клиника расширилась до целого стоматологического квартала!
Здесь представлены взрослое и детское отделения, а также отделение функциональной диагностики.
Уровень профессионализма сотрудников очень высокий, поэтому
«D. S. Стоматология» является клинической базой Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского.
Генеральный директор клиники — Константин Прыгунов, хирург-стоматолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургии, автор научных публикаций и разработок.
Стремление клиники к развитию, интерес к новинкам мировой стоматологии проявляется в каждом направлении стоматологической помощи.
Без слез и страха
В «D. S. Стоматологии» теперь возможно лечение детских зубов во сне! Мамы и папы знают, что иногда это единственный способ качественно вылечить зубы малышу. Без слез и страха у ребенка врачи-стоматологи проведут даже сложное лечение, профессионально выполнив и большие объемы работ всего за один визит.
Клиника серьезно подходит к вопросу лечения детей. Врачи используют для наркоза препарат Севоран. Его разрешают применять даже самым маленьким пациентам. Ребенок погружается в сон после первого вдоха, а пробуждение происходит сразу после прекращения подачи газа.
Когда рекомендуется использование наркоза:
Сначала обследование
В клинике подчеркивают, что необходимо тщательно обследовать малыша перед лечением под наркозом:
Результаты обследований необходимо показать анестезиологу на консультации.
Во время лечения под наркозом работает слаженная команда: врач-анестезиолог с помощником, лечащий врач-стоматолог, два ассистента стоматолога. Они выполняют работу качественно и оперативно, не затягивая пребывание маленького пациента в состоянии наркоза.
Если зубная боль мучает вашего ребенка, а состояние зубов доставляет много проблем, врачи «D. S. Стоматологии» помогут малышу, оберегая его от страхов и переживаний.
Г. Калуга, ул. Баррикад, 10 (детское отделение),
ул. Пролетарская, 51.
Тел.: 8 (4842) 56-78-78, 8-800-500-10-90.
[email protected]
dsstom.ru
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