«D.S. Стоматология»: теперь дети могут лечить зубы во сне

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Избежать страха и боли вашему ребенку помогут в калужской клинике.



29 лет стоматологической помощи

«D. S. Стоматология» ​открылась в 1995 году, и на сегодняшний день приняла более 15 000 пациентов. Прошли десятилетия, клиника расширилась до целого стоматологического квартала!

Здесь представлены взрослое и детское отделения, а также отделение функциональной диагностики.

Уровень профессионализма сотрудников очень высокий, поэтому

«D. S. Стоматология» является клинической базой Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского.

Генеральный директор клиники — Константин Прыгунов, хирург-­стоматолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургии, автор научных публикаций и разработок.

Стремление клиники к развитию, интерес к новинкам мировой стоматологии проявляется в каждом направлении стоматологической помощи.

Без слез и страха

В «D. S. Стоматологии» теперь возможно лечение детских зубов во сне! Мамы и папы знают, что иногда это единственный способ качественно вылечить зубы малышу. Без слез и страха у ребенка врачи-­стоматологи проведут даже сложное лечение, профессионально выполнив и большие объемы работ всего за один визит.

Клиника серьезно подходит к вопросу лечения детей. Врачи используют для наркоза препарат Севоран. Его разрешают применять даже самым маленьким пациентам. Ребенок погружается в сон после первого вдоха, а пробуждение происходит сразу после прекращения подачи газа.

Когда рекомендуется использование наркоза:

большой объем лечения, длительность;

сильный страх у ребенка;

выраженный рвотный рефлекс;

возраст до трех лет –данная рекомендация прописана в приказе Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями»;

заболевания нервной системы, включая аутизм, ДЦП.

Сначала обследование

В клинике подчеркивают, что необходимо тщательно обследовать малыша перед лечением под наркозом:

осмотр педиатра на предмет хронических заболеваний;

ЭКГ с расшифровкой;

общий анализ крови;

анализ крови на гемосиндром — ​время свертываемости крови и риск кровотечения.

Результаты обследований необходимо показать анестезиологу на консультации.

Во время лечения под наркозом работает слаженная команда: врач-­анестезиолог с помощником, лечащий врач-­стоматолог, два ассистента стоматолога. Они выполняют работу качественно и оперативно, не затягивая пребывание маленького пациента в состоянии наркоза.

Если зубная боль мучает вашего ребенка, а состояние зубов доставляет много проблем, врачи «D. S. Стоматологии» помогут малышу, оберегая его от страхов и переживаний.

Г. Калуга, ул. Баррикад, 10 (детское отделение),

ул. Пролетарская, 51.

Тел.: 8 (4842) 56-78-78, 8-800-500-10-90.

[email protected]

dsstom.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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