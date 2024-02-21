Скорая помощь — тяжелая работа и благородная миссия

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Служба скорой помощи не стоит на месте и делает все возможное, чтобы помощь приходила своевременно в каждый дом.

Уже больше года централизована скорая помощь. Работает единая дежурная диспетчерская служба, куда приходят вызовы со всей Калуги и области, что позволяет незамедлительно реагировать и направлять ближайшую бригаду, минуя принцип территориальности. В 2023-м году мы получили 25 машин скорой помощи и 2 машины для оказания помощи паллиативным больным, укомплектованных всем необходимым оборудованием. Благодаря этому за прошлый год сотрудники Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф смогли обслужить более 290 тыс. вызовов.

Продолжает работу вертолет санитарной авиации для транспортировки тяжелых больных из районов в ведущие медицинские организации нашего города и города Москвы. За 2023 год санитарным авиатранспортом выполнено 112 вылетов.

На базе РЦСМПМК работает паллиативная служба. Специалисты службы выезжают к пациенту на дом и принимают амбулаторно. Могут проконсультировать пациента и родственников о порядке получения статуса паллиативного больного, назначить или откорректировать обезболивающую терапию. Медики отделения курируют больного на дому, обеспечивают и настраивают медицинские изделия для паллиативной помощи. При необходимости транспортируют паллиативного пациента в больницу и из больницы домой, оказывают психологическую поддержку. В штате бригады есть юрист, который помогает пациентам и их родственникам решать соответствующие правовые вопросы, связанные с заболеванием. Многие ведь, столкнувшись со страшным диагнозом, оказываются полностью дезориентированы. И задача бригады паллиативной помощи оказать всестороннюю помощь больным и их близким. Таким образом, за 2023 год была оказана помощь более 8 тыс. паллиативным больным.

Служба тесно взаимодействует с поликлиниками, стационарами, Калужским областным онкологическим диспансером и некоммерческими фондами. Вызвать паллиативную службу на дом можно по телефонам 713–580 (с 08:00 до 16:00 по будням), 103 или 03 (круглосуточно). Также обратиться для консультации можно по эл. почте: [email protected].

Не прекращает свою работу и телемедицинский центр. Звонки поступают с номера +7 (4842) 71–35–89. Не волнуйтесь, это не мошенники! Телефон, с которого звонят сотрудники, многоканальный и односторонний, поэтому вы не сможете им перезвонить.

Телемедицинский центр был создан для дистанционной консультативной медицинской помощи жителям региона. Центр обзванивает пациентов с сердечно-­сосудистыми и онкологическими заболеваниями, находящихся на амбулаторном лечении с коронавирусной инфекцией для динамического наблюдения, находящихся на диспансерном учете для отслеживания течения заболевания, отмечая его динамику к улучшению или ухудшению состояния. Также телемедицинский центр записывает население на диспансеризацию в поликлиники по месту жительства.

За год сотрудники телемедицинского центра совершили более 338 тыс. звонков пациентам с различными заболеваниями. Более 150 тыс. протоколов телемедицинских консультаций направлено лечащим врачам в поликлинику.

На постоянной основе организованы курсы по оказанию первой помощи. Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф имеет лицензию на образовательную деятельность. И после прохождения таких курсов можно получить сертификат.

Преподаватели объясняют сначала азы оказания первой медицинской помощи. Главное, что их действия не должны навредить здоровью человека и помочь ему дождаться квалифицированной медицинской помощи. Затем от теории переходят к практике в специализированном манипуляционном кабинете. За последние два года курсы прошли более 14 тыс. человек.

Напоминаем, что в РЦСМПМК, расположенном по адресу: г. Калуга, ул. Максима Горького, д. 85, корп. 4, на постоянной основе работает круглосуточный кабинет неотложной помощи.

В нем можно измерить артериальное давление, сатурацию, температуру, сделать ЭКГ, получить первичную медицинскую помощь.

Фельдшеры кабинета неотложной помощи могут оказать вам медицинскую помощь и выявить ту самую угрозу жизни. В случае, если вам необходима срочная госпитализация, бригада скорой помощи доставит вас в стационар.

Г. Калуга, ул. М. Горького, 85, стр. 4, 2-й этаж.

Тел.: +7 (4842) 71–35–87.

Факс: +7 (4842) 53–98–17.

[email protected]

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