Проктология и эндокринология: в решении деликатных проблем поможет МЕДИКПРО

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Это небольшая уютная клиника с отличными врачами и высоким рейтингом.
Работает МЕДИКПРО в нашем городе уже 10 лет. Находится в районе пл. Победы и специализируется на диагностике и лечении проктологических и эндокринных заболеваний.
Более 20 лет практики позволяют хирургу-колопроктологу Тимуру Акифовичу Шабанову точно ставить диагноз, подбирать правильное лечение и проводить плановые оперативные вмешательства и манипуляции.
Если беспокоят нарушения стула (запоры, поносы), кровь в стуле, боли или неприятные ощущения в заднем проходе или в животе, повышенное газообразование (метеоризм), нужно обязательно показаться врачу. При осмотре в МЕДИКПРО применяется видеодиагностическая стойка и одноразовое белье. Пациент лежит на левом боку. Обследование безболезненно и занимает всего 10–15 минут. Проблему можно сразу увидеть на экране. И, если необходимо, в клинике можно сделать УЗИ, пройти аноскопию и ректороманоскопию, сдать анализы.
Тимур Акифович ведет пациентов с разными проктологическими заболеваниями: геморрой, анальная трещина, полипы, воспалительные заболевания кишечника, дивертикулярная болезнь и др.
Терпеть боль не нужно, сегодня применяется эффективная фармакологическая терапия и малоинвазивная хирургия. В МЕДИКПРО применяется инновационная технология лечения геморроя лазером по методике HeLP и HAL-RAR — операции на австрийском оборудовании по избавлению от геморроя за час, используется энергетическая платформа Valleylab FT10 с технологией LigaSure и ультразвуковой скальпель Ethicon Harmonic G11. Врач на консультации и во время проведения процедур все подробно объясняет, комментирует свои действия, чтобы пациент не испытывал лишнего стресса.
Эндокринология в МЕДИКПРО также на экспертном уровне. В клинике принимает высококвалифицированный врач-эндокринолог первой категории Наталия Николаевна Шабанова. На приеме врач сама проводит УЗИ-диагностику. Ведет пациентов с сахарным диабетом, лишним весом, бесплодием, заболеваниями щитовидной железы, поликистозом яичников, остеопорозом, аденомой гипофиза, проблемами, связанными с возрастными изменениями гормонального фона у мужчин и женщин, а также женщин во время беременности.
Кроме того, в МЕДИКПРО принимает терапевт, выдается боллисток, справка в бассейн, назначается реабилитация после перенесенного COVID‑19. Можно пройти ЭКГ, УЗИ-диагностику на аппарате экспертного уровня и в удобное для вас время. А в процедурной сдать более 5 000 видов анализов: медсестры берут кровь очень бережно и безболезненно, в том числе и у детей.
Клинику отличает заботливое отношение к пациентам. К каждому в МЕДИКПРО относятся с вниманием и стараются создать комфортную атмосферу. Врачи здесь всегда поддержат и настроят на то, что все будет хорошо и нет нерешаемых проблем.
Адрес: г. Калуга, ул. Степана Разина, 7
Телефоны: 8 (4842) 27-72-50
Сайт: medicpro-kaluga.ru
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будние дни: с 8:00 до 19:00
суббота, воскресенье: с 8:00 до 17:00
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
ООО "МЕДИКПРО".
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