Возить или топить: в Калуге решают вопрос о строительстве снегоплавильных станций

Пока эта зима бьёт все рекорды, городская управа пытается обеспечить жизнь города в условиях постоянных снегопадов, морозов и ледяного дождя. Денег на функционирование городского хозяйства катастрофически не хватает. Используются все резервы, а чиновники регулярно выходят сами чистить снег.

При этом вывоз снега обходится дорого, к тому же возможности полигона, куда складируется снег, небезграничны.

На планерке Дмитрия Денисова обсудили возможность строительства снегоплавилок и трудности, которые при этом неизбежно возникают. Кроме этого, на совещании у градоначальника рассказали о закупке техники для уборки тротуарах, которую на днях обещал губернатор.

Возить далеко, топить дорого

Сейчас вывезенный с улиц снег складируется на полигоне близ деревни Доможирово. Нынешняя снежная зима показала, что возможности этого полигона не могут до конца удовлетворить все потребности города в вывозе снега. К тому же транспортное плечо слишком велико, что, во-первых, увеличивает по времени сам процесс, а во-вторых, существенно поднимает тарифы на эту самую перевозку.

И первое, и второе, явно идет не пользу основной задаче – оперативного очищения дорог и тротуаров от снежных масс. Выход может заключаться в строительстве в черте города нескольких снегоплавильных станций, по примеру, хотя бы столицы. В Москве снегоплавилки работают уже не первый десяток лет и полностью себя оправдывают. Но, как говорится, есть нюансы.

- Нужно еще раз вместе со специалистами из «Калугаспецавтодора», экологами рассмотреть возможность строительства в городе снегоплавильной установки, - дал поручение своим подчиненным городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ.

К этому вопросу город обращался неоднократно на протяжении многих лет. Как только обрушиваются на Калугу обильные снегопады, сразу вспоминают про эту установку. Казалось бы, чего проще, запланировать в бюджете суммы на ее строительство и вперед.

- Да, такой объект несложно построить, но стоимость его на порядок увеличивается, с учетом требований природоохранного законодательства, - пояснил Дмитрий Денисов. - Поэтому установку необходимо планировать в комплексе с очистными сооружениями и ливневой канализацией.

Дело в том, что растаявший в установке снег содержит немалое количество примесей. Тут и соль с песком, и реагент, и остатки нефтепродуктов. Сливать весь этот «компот» в водоем нельзя. Необходимо предварительно очищать растаявший снег. Отсюда и дополнительные траты.

И тем не менее, городской голова Калуги, поручил уже нынешней весной проработать проектные решения, выйти на конкретные суммы затрат, посмотреть на коммерческие предложения на рынке и при формировании бюджета обсудить эти траты на столь необходимый городу объект. Речь идет не об одной, а о двух-трех установках для плавления снега.

«Чистик» вместо «Пикселя»

Помощь областного правительства в закупке Калугой дополнительного специального транспорта для очистки тротуаров областного центра от снега пришлась как нельзя вовремя. Действительно, сейчас коммунальные службы работают на износ.

Проблемы с кадрами, на маленькие зарплаты люди не идут работать ни дворниками, ни рабочими по уборке снега. Проблемы с техникой – ее не хватает при такой интенсивности осадков. Проблемы с узкими улицами города. Если в том же Обнинске, практически любой по размерам трактор способен сгрести и откинуть на просторную обочину выпавший снег, то в Калуге архитектура иная. К тому же имеющаяся в распоряжении коммунальщиков техника, порой не справляется с задачей.

- Маленькие тротуарные тракторы, к сожалению, не справляются со снежной кашей на тротуарах, - объяснил заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО. - Нам пришлось, в связи с этим, изменить немного подход к технологии уборки снега на пешеходных дорожках. Мы стали привлекать для этой работы мини погрузчики, силы подрядных организаций. Чистят тротуары и большими тракторами, где это возможно физически, и ручным способом.

В Калуге насчитывается 150 тротуаров. По оценке управления городского хозяйства, 54 из них можно очистить только ручным способом.

- Помощь правительства области позволит нам закупить новую тротуарную технику, что безусловно улучшит процесс очистки тротуаров, - отметил Дмитрий Денисов. - Новомодный уборщик «Пиксель» очень дорогой вариант для Калуги и мы, конечно же, будет ориентироваться на доступные для финансов Калуги варианты. Техника должна быть к тому же ремонтнопригодна. Как вариант - Липецкая разработка под названием «Чистик». Будем смотреть и принимать решение.

Пока же городская управа привлекает подрядные организации, у которых есть пригодная для работы по очистке и перевозке снега техника. В связи с этим, Дмитрий Денисов обратился с строительным компаниям, у которых есть необходимая техника, которая в зимний период простаивает, с предложением подключиться к работе по уборке снега, в том числе и на территориях зоны ответственности управляющих компаний. У УК порой не хватает техники, но есть возможность заключить договоры с такими организациями.

Муниципальные же службы продолжают работу практически в круглосуточном режиме.

- За прошедшую неделю мы израсходовали почти 2,5 тысячи тонн песко-соляной смеси и 122 тонны реагента, - рассказал Игорь Бугаенко. - Снег вывозили с улиц Вишневского, Святослава Федорова, Кутузова, Пушкина, переулок Старичков, Комсомольская Роща и других мест. Всего было вывезено около 20 тысяч кубов снега. По тротуарам, мы в первую очередь чистим лавные пешеходные артерии города и подходы к социально значимым учреждениям Калуги.

Морозы по прогнозам кратковременны, дальше пойдет активное таяние снега, поэтому уже сейчас городские службы начали очистку ливнеприемных решеток, их в Калуге около 900.

- Ведем очистку кюветов и 28 возможных мест подтопления, - пояснил Игорь Бугаенко. - Еще одна зимняя проблема – сужение дорог из-за снега. Сгребаем сейчас этот снег на обочине и по возможности вывозим его.