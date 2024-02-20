Эль-Ниньо принесет в Калугу аномально жаркое лето

Лето 2024 года может стать самым жарким в истории из-за природного явления Эль-Ниньо. Об этом сообщают «Известия».

Эксперты уточнили, что температура будет на семь градусов выше климатической нормы. В Калуге, Москве, Твери и Калининграде столбики термометров в июне могут подняться до 35 градусов. Рекордная жара настигнет жителей Урала, Сибири, Поволжья, Дальнего Востока.

Эль-Ниньо стал проявлять себя уже в 2023 году. Метеорологи отметили, что на второй год этот феномен приносит еще большую жару.