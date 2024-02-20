Живем уж с новогодних, а газ не включают: калужане живут без газа после переселения

В редакцию поступило обращение от жителя проезда Юрия Круглова в Калуге. Судя по словам читателя, в 10 и 14 домах нет газа.

- А вот, к примеру переселили нас из ветхого в новое, живём уж с новогодних, а газ не включают, потому что мало народу заселилось...А и правда! Многие не переедут сюда никогда, сдавать будут, - возмущается он. - А нам, люмпенам-маргиналам, остаётся только уповать на сермяжную, сукнотканную...

Мы обратились в Облгаз. Там нам ответили, что газ подан на крышные котельные, а плиты пускают по мере обращения абонентов.

Жителям посоветовали обратиться по номеру: 88002006779 и оформить договор на техническое обслуживание газового оборудования в Газпром газораспределение Калуга, а потом в Газпром межрегионгаз Калуга, чтобы заключить договор для поставки газа. Это можно сделать по адресу Билибина,6.