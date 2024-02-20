После нашего обращения около 46 школы в Калуге заделали провал в земле

Несколько часов назад в редакцию обратился читатель, который забил тревогу из-за отверстия в земле на улице Ермоловской в Калуге. Мужчина нашел ее на единственной дороге к школе №46.

Мы сразу же обратились в горуправу. Там информацию передали в управление городского хозяйства и в отдел по организации безопасности населения.

В данный момент яму изолировали. Специалисты выясняют причину провала. Судя по словам чиновников, коммуникации там не перекладывали.

Недавно из открытого люка доставали ребенка в Балабаново.