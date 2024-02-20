Врач дерматовенеролог Дмитрий Мех: «Сезонность влияет на состояние кожи»

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Клиника «Теорема-Мед» — это медицинский центр, где ведут прием врачи различных специальностей. Здесь помогут решить проблемы со здоровьем, можно сдать необходимые анализы и получить комплексные консультации узких специалистов по волнующим вопросам.

Думать, анализировать

Несколько лет в клинике прием взрослых и детей с рождения ведет дерматовенеролог Дмитрий Мех.

Дмитрий Александрович в профессии шесть лет, но его глубокие знания и нацеленность на результат снискали уважение и доверие пациентов.

— Как вы определились с профессией?

— Я планировал пойти на хирурга, но спина подводила, физически не смог бы долго выполнять операции, выбрал дерматовенерологию. За годы работы понял, что она намного сложнее, чем принято считать. Нужно постоянно думать, анализировать. Есть пересечения с другими направлениями медицины, той же гематологией, нужно быть в курсе всего.

Внешняя среда

— С какими проблемами к вам чаще всего обращаются калужане?

— Отмечу, я веду прием пациентов любых возрастов: и детей, и взрослых.

Зимой калужане страдают от холода и ветра, от перчаток или шерстяных варежек — ​холодовой контактный дерматит. Люди испытывают жжение при мытье рук, наблюдают у себя красные ладони, так называемые цыпки, трещины и прочее. Эта актуально, пока на улице не потеплеет и не уйдут холодные ветра.

Атопический дерматит обостряется все чаще, в том числе у детей. Провоцируется внешней средой. Проявляется как очаги сухой кожи по телу с сильным зудом. Сезонность, влажность имеют большое влияние на степень проявления.

Опасны возможные последствия: бронхиальная астма, крапивница и другие аллергические заболевания.

— Кому нужно быть особенно внимательными к проявлениям?

— Прежде всего родителям нужно следить за кожей ребенка. Если у кого-­то в семье есть аллергические реакции, вероятность проявления у ребенка атопического дерматита вырастает.

Мази недостаточно

— Часто ли приходят пациенты после неправильного лечения?

— Буквально сегодня. У пациента красный плоский лишай. Ранее для лечения он использовал мазь, но лучше не становилось. Поскольку лишай — это иммунное заболевание, лечение должно быть комплексным и включать стероидные гормоны. Я назначил уколы, если понадобится, перейдем на альтернативную схему лечения.

— К каким еще проявлениям на коже нужно быть внимательными?

— Из распространенного — ​маленькие, едва заметные, прозрачные пузырьки на пальцах, которые чешутся — ​это экзема, хроническое кожное заболевание. Опасно осложнениями, когда пузырьки инфицируются. В целом, все новые проявления на коже необходимо показать дерматовенерологу.

Полное обследование

— Как быть с анализами и обследованием?

— В нашей клинике сдать все необходимые анализы. Я проверяю пациента на кожные инфекции, сделаю посев, биопсию, соскобы, пцр-­исследования пузырей, беру мазок из уретры, как венеролог.

Подологический кабинет и удаление новообразований

Дмитрий Александрович лечит калужан и как подолог в отдельном оборудованном кабинете. Врач проводит операции на коже и подкожно-­жировой клетчатке. Радиоскальпелем удаляет новообразования кожи: бородавки, родинки и прочее. Грибковые и просто болезненные ногти, болезненные мозоли — ​врач избавляет от множества проблем, связанных с заболеванием стопы, ногтей.

В клинике «Теорема Мед» работают увлеченные врачи-­профессионалы, которым важно не только облегчить состояние пациента, но и решить основную проблему, предупредив дальнейшее развитие заболевания.



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ул. Маршала Жукова, 20

ул. Московская, 249, стр. 1

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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