Обновленное издание Красной книги Калужской области выйдет в 2024 году

Его представят в конце года, сообщили во вторник, 20 февраля, в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Первое издание Красной книги вышло в 2006 году. Оно включало 578 видов.

Второе появилось в 2015-2017 годах. Там есть сведения о 29 видах грибов-макромицетов, двух видах водорослей, 19 видах лишайников, 35 видах мохообразных, 220 видах сосудистых растений и 300 видах животных.