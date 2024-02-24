Потомок героя СССР Георгий Кантария: «Ты вчера только планы строил: семьями встретимся, на природу съездим, на рыбалку… А на следующий день человек погиб»

На этой неделе мы отмечаем День защитника Отечества. Праздник, который в свете событий последних лет приобрел новые смыслы и обновил старые. И «Калужский перекресток» специально к этому дню подготовил спецпроект, в рамках которого наши земляки – участники конфликтов разных лет, расскажут, что это за работа – защищать свою страну.

Воспоминания калужанина Сергея Клочека о службе в Афганистане мы опубликовали вчера. А сегодня - интервью с калужанином Георгием Кантария, родственником знаменитого Мелитона Кантария. Георгий сегодня работает в зоне СВО.

Нам удалось поговорить с этим человеком в короткое время его отдыха. Написать, где именно служит наш земляк нельзя. За ним идет настоящая охота. Георгий честно работает там, куда направит его командование. Служил медиком, заряжающим в боевом расчете артустановки. Сейчас занимается обеспечением подвоза всего необходимого на передний край.

Здесь время идет по-иному

- Георгий, сколько по времени вы уже находитесь в зоне СВО? Напомните, как вы туда попали и ваши первые впечатления после пересечения «ленточки».

- В зоне СВО я уже почти полтора года. Когда только попал сюда, было ощущение какой-то непонятности. Было волнение. Да чего уж там, и страх, конечно, был. Когда мы пересекли ленту, неизвестность – что и как будет дальше немного давило. Думаю, многие такие же чувства испытывали. И время течет совершенно иначе, чем на гражданке, в России. Оно рывками движется, от обстрела до обстрела, от работы до работы.

Потом, со временем, привыкаешь ко всему. Самое жуткое из воспоминаний о тех днях – это первые обстрелы. Когда свистит над головой и не знаешь, куда оно прилетит. Бывалые ребята тогда успокоили: если ты слышишь, как свистит мина, значит она летит не к тебе, а над тобой, то есть, дальше. Плохо, когда она без предварительного этого свиста взрывается рядом.

Лопата – друг солдата

- Вы служили в СВО в разных ипостасях, даже заряжающим орудие. Какая профессия на войне самая сложная, тяжелая, на ваш взгляд?

- Да, изначально я был медицине, а потом меня перевели в расчёт батареи. Сейчас работаю в сфере обеспечения с ребятами, которые нам помогают гуманитаркой в том числе. Приходится и из своей зарплаты процентов 80 уходит на покупку всего необходимого ребятам на передке.

А по поводу, что сложно… да всё здесь сложно. Но самое сложное – это работать в составе штурмовых групп. Там реальные боестолкновения с противником, арта работает по ним очень интенсивно. Пехота, она во все времена была самым опасным формированием. Они – впереди всех, им, да, сложней всего.

- Говорят, на передке главное - уметь быстро работать лопатой. Это правда?

- Конечно, мы когда только заехали за ленточку, приходилось очень много копать. Нам, медикам, тоже пришлось выкапывать блиндажи. Делали накаты, деревья валили.

Ты вчера только с ним говорил…

- Наверняка за полтора года была масса случаев, которые навсегда останутся у вас в памяти. Расскажите о них.

- На всю жизнь в памяти останутся, когда я еще был в составе медгруппы, погибшие товарищи, с которыми общались и дружили еще с учебного медцентра. Ребята погибли от прилёта Хаймерс. Ты вчера только с ними общался, планы строил по возвращению домой, семьями встретимся, на природу съездим, на рыбалку… А на следующий день человек погиб.

- Как складываются взаимоотношения внутри подразделения?

- Мы как-то всегда стараемся друг друга подбадривать. Мы же тут как одна большая семья. Взаимопомощь – это главное тут. Да и в остальном, тоже, все друг за дружку держатся. Когда кто-то едет в отпуск, может заехать и к семье товарища, помочь чем-нибудь. Выручаем друг друга всегда и во всем.

Я вообще считаю, что настоящий мужчина — это защитник своей семьи, Родины. Настоящий мужчина должен и обязан работать на благо своего государства, общества и армии. Знаю многих ребят кто, находясь в тылу, не остается в стороне и помогает фронту или же семьям участников СВО. Вот это настоящие мужики.

Не до военных бед и дел может быть только девушкам, а мужчина — это мужчина, он защитник в первую очередь, и никогда не должен оставаться в стороне, коль на пороге беда.