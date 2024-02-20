Как не стать жертвой мошенников в современном мире

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Комментарии от специалиста, Управляющего филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г.Калуга АГЕЕВА ВЯЧЕСЛАВА ПАВЛОВИЧА:
Сегодня все заняты вопросом сбережения средств. И раздумывают над различными финансовыми инструментами, которые предлагает «рынок». Каждый выбирает себе подходящий, поскольку их большое количество - от самых простых - планирование расходов, экономии на потреблении, покупок со скидками, до таких как вклады в банках, инвестиции в ценные бумаги, драгоценные металлы, покупка недвижимости и другие.
Но многие забывают, сбережение это еще и безопасность собственных накоплений, поскольку в период развития технологий, мошенники совершенствуют свои методы, а это приводит к тому, что распознать «жертве» обман становится все сложнее. Как результат – денежные потери.
Так вот, что же важного надо знать сегодня, чтобы не попасться мошенникам. Об этом и поговорим.
Мошеннических схем стало огромное множество, самые распространенные реализовываются с помощью телефона. Основные «легенды» звонящих:
Сюда же относится легенда про взятый на вас кредит или продажу вашей недвижимости по доверенности. По этой схеме мошенники заставляют вас взять кредит и перевести деньги на «безопасный счет».
10 фраз, которыми начинают общение мошенники, услышав которые вам стоит насторожиться:
Полезные советы:
Будьте бдительны, это поможет вам сохранить ваши сбережения!
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