Как не стать жертвой мошенников в современном мире

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Комментарии от специалиста, Управляющего филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г.Калуга АГЕЕВА ВЯЧЕСЛАВА ПАВЛОВИЧА:

Сегодня все заняты вопросом сбережения средств. И раздумывают над различными финансовыми инструментами, которые предлагает «рынок». Каждый выбирает себе подходящий, поскольку их большое количество - от самых простых - планирование расходов, экономии на потреблении, покупок со скидками, до таких как вклады в банках, инвестиции в ценные бумаги, драгоценные металлы, покупка недвижимости и другие.

Но многие забывают, сбережение это еще и безопасность собственных накоплений, поскольку в период развития технологий, мошенники совершенствуют свои методы, а это приводит к тому, что распознать «жертве» обман становится все сложнее. Как результат – денежные потери.

Так вот, что же важного надо знать сегодня, чтобы не попасться мошенникам. Об этом и поговорим.

Мошеннических схем стало огромное множество, самые распространенные реализовываются с помощью телефона. Основные «легенды» звонящих:

Предложение поучаствовать в Акциях и розыгрышах призов. Звонящий обращается с призывом принять участие в розыгрыше билетов, например на концерты или крупные мероприятия. Далее предлагается ссылка для заполнения личных данных. Результат – кража конфеденциальной информации.

Сообщение о том, что в отношении вас совершаются сейчас противоправные действия в виде несанкционированных платежей с карты и предлагается перевод денег на безопасный счет. Очень часто мошенники представляются сотрудниками финансовых и правоохранительных организаций.

Сюда же относится легенда про взятый на вас кредит или продажу вашей недвижимости по доверенности. По этой схеме мошенники заставляют вас взять кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

Звонки от операторов сотовой связи – сообщение о том, что срок действия сим-карты истекает, необходимости сменить тарифный план и т.д. Затем следует предложение решить эти вопросы дистанционно. Таким образом получают доступ к номеру «жертвы» и возможность войти в кабинет банка и Госуслуг. А это прямой путь оформить кредит без вашего участия.

Звонки с проведением социологического опроса – легенда о проведении исследования. Вы отвечаете на вопросы, а мошенники потом используют эту информацию для обмана.

Звонки от постадавших родственников и знакомых, попавших в беду – это достаточно старый способ, но пока еще работающий, к сожалению.

10 фраз, которыми начинают общение мошенники, услышав которые вам стоит насторожиться:

С вашей карты пытались списать деньги Мы переведем деньги на безопасный счет От вас поступила заявка на кредит Вы выиграли ценный приз Вы подали заявку на смену оператора Мы проводим акцию по обмену на рубли Ваш родственник попал в беду и просит перевести ему деньги Мы звоним из Центробанка, ФСБ, Прокуратуры, Полиции, следственного комитета, необходимо перевести средства на безопасный счет Мы переоформим ваш вклад под более выгодные проценты Мы проводим акцию по выявлению карт, чьи данные утекли в интернет

Полезные советы:

Обращайте внимание на номера телефонов, с которых звонят мошенники, пользуйтесь автоопределителями, а так же исключите общение с незнакомыми номерами в мобильных мессенджерах.

Если же вы начали общение с неизвестным лицом, и вас насторожила тема общения, мошенник использовал одну из фраз, приведенных ранее, то вам следует прервать разговор. Если звонящие представляются сотрудниками государственных структур, то проще всего предложить перезвонить им на официальные телефоны, заявленные на сайте этих структур, или же вообще предложить личное обращение по адресу расположения организаций.

Если вам звонят или пишут от имени кого-либо из руководителей, вашего родственника, знакомого человека, нужно обязательно связаться с ним альтернативным способом, чтобы удостовериться, что это тот самый человек.

Если же вы сообщили мошенникам важную финансовую информацию о своих картах, счетах и т.п., то необходимо незамедлительно связаться с банком, обслуживающим вас, сообщить, что вы стали жертвой мошенничества и следовать рекомендациям сотрудника банка.

В случае же, если финансовые средства были похищены, необходимо обратиться в правоохранительные органы.

Будьте бдительны, это поможет вам сохранить ваши сбережения!

Реклама. Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г.Калуга. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1885 от 03.12.2014г.