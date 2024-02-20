Проект калужской НКО «Старт в будущее» победил в конкурсе «Десятилетие детства»

Итоги конкурса Агентства стратегических инициатив стали известны на форуме «Сильные идеи для нового времени», сообщил 20 февраля губернатор Владислав Шапша.

Задачи этого проекта – поиск и тиражирование лучших практик, которые направлены на повышение качества жизни семей с детьми. Заявки на участие подали 5200 организаций.

Проект калужской НКО «Центр социальной и правовой помощи детям» стал лучшим в номинации «Защита детей, оставшихся без попечения родителей». Он предполагает сопровождаемое трудоустройство молодых людей в трудной жизненной ситуации.

- Главное, что ребятам помогают преодолеть неудачи и разочарования, поверить в себя и своё будущее, - прокомментировал глава региона.