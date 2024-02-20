Калуга наконец-то усиливает общественный транспорт на северном маршруте

Сейчас в Калуге сразу по нескольким направлениям происходит отладка и настройка работы общественного транспорта. На правый берег, в Турынино, на Северный теперь ходят новые низкопольные автобусы. Да, калужане всё еще жалуются на интервалы (хотя утром они небольшие), недостаточно удобные точки некоторых маршрутов. В ответ на это специалисты городского хозяйства производят ручную отладку системы.

А вчера стало известно, что ещё по нескольким маршрутам пустят автобусы большой вместимости. Помимо изменения графика движения муниципальных автобусов на Правый берег, городские власти привлекли прокуратуру для «взбадривания» частного перевозчика, решившего самовольно изменить свой маршрут.

Строптивая четверка

Один из наиболее часто возникающих вопросов у калужан касается работы маршрута номер четыре. Его то удлиняли, то сокращали. Все это связано с необходимой оптимальной регулировки. Сейчас управление Калужского троллейбуса существенно увеличило количество автобусов на «четверке».

- На четвертом маршруте у нас сейчас работает 11 автобусов, - пояснил руководитель УКТ Вадим ВИТЬКОВ. - Такого никогда не было. Раньше их было втрое, а то и вчетверо меньше. К тому же здесь помогает и 44 маршрут, забирающий людей с улицы Комфортной.

Вадим Витьков также отметил, что частные перевозчики не предоставляли льготы, поэтому сейчас людям стало гораздо комфортнее добираться в центр города и обратно на правобережье.

Сотрудники городского хозяйства мониторят ситуацию. Такая обстановка на правобережье была утром во вторник, 20 февраля. Голос за кадром специалиста горхозяйства, проводившего мониторинг.

Вообще же, по отзывам калужан, ситуация с движением общественного транспорта в районе правобережья медленно, но верно улучшается. Конечно, удовлетворить всех без исключения жителей не удастся. Жалобы были, есть и будут, но в основном потоке обращений, по словам городского головы Калуги, уже достаточно много благодарностей калужан после постепенного вхождения в строй изменений движения общественного транспорта.

- Вся новая транспортная схема заработает на полную мощность после того, как последний из 135 новых автобусов выйдет на линию, - объяснил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ.

А мы пойдём на север

Еще один проблемный маршрут общественного транспорта – северное направления. Калужане в социальных сетях неоднократно упрекали городские власти в их якобы чрезмерном внимании к правобережью, в ущерб перевозкам людей в других микрорайонах Калуги. В частности, много жалоб на недостаток автобусов на девятом маршруте, курсирующем от микрорайона Северный до центра города.

В понедельник, на планерке городского головы Калуги руководство управления калужского троллейбуса анонсировало изменения, которые, по мнению городских властей, существенно смогут улучшить ситуацию на этом направлении.

- Мы к пятнице, 23 февраля заменим на девятом маршруте шесть автобусов средней вместимости на столько же, но большой вместимости, - пояснил Вадим Витьков. - Через неделю еще шесть автобусов. Таким образом, на девятом маршруте будет ходить 12 автобусов большой вместимости.

Пустить большие автобусы сразу невозможно, даже при их наличии и, что немаловажно, имеющемся штате водителей. Дело в том, что новые большие ЛИАЗы, которые отправятся по девятому маршруту, ездят на газу, а не как автобусы средней вместимости на дизеле. Водителям, при пересадке на этот вид транспорта необходимо пройти дополнительное обучение и получить все необходимы допуски для работы.

- Кстати, 97 маршрут уже сейчас обслуживается машинами большой вместимости, теперь еще и девятка станет таким же маршрутом, - добавил руководитель УКТ. - 95 сделать таким же невозможно, потому что на конечной остановке нет возможности для разворота больших автобусов.

Хочу – еду, хочу – не еду

Скандальная ситуация сложилась в последние дни вокруг частного маршрута номер 25. Судя по сообщениям жителей, этот перевозчик перестал заезжать в микрорайон «Веснушки» сократив самовольно маршрут. Увы, частники порой ведут себя совсем неадекватно.

- У частного перевозчика на 25 маршруте должно выходить в рейсы два автобуса, но на днях он заявил, почти потребовал от нас сократить задание на 50%, то есть оставить там одну машину, - рассказал заместитель начальника управления городского хозяйства Калуги Игорь БУГАЕНКО. - Мы против, не согласовываем ему это требование и требуем выход двух машин на маршрут.

Что же касается самовольного сокращения маршрута частным перевозчиком, то здесь городские власти решили действовать жёстко.

- Частный перевозчик принял самостоятельное решение не заезжать на улицу Минскую, - пояснил Игорь Бугаенко. - Мы это зафиксировали и сейчас направляем соответствующее письмо в прокуратуру для принятия ими прокурорского реагирования за нарушение правил перевозки.

На этом злополучном направлении сейчас работает и муниципальный перевозчик. Естественно, нагрузка на 72 маршрут резко увеличилась. В связи с этим, городские власти решают сейчас вопрос пуска ещё одного автобуса по этому направлению.