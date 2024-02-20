В Калуге начали продавать eSIM в Telegram

Как рассказали «KP40» в МТС, калужане могут приобрести виртуальную SIM-карту в боте приложения. Там же есть возможность выбрать подходящий тариф и номер телефона. После подтверждения личности пользователь активирует карту на своем устройстве с помощью QR-кода.

- 56% россиян в Telegram уже пользуются чат-ботами, для них это простой и быстрый способ купить eSIM и сразу же выйти на связь. С технологической точки зрения, Telegram позволяет обеспечивать комфортное взаимодействие с пользователем, не привязываясь к сессиям, а, следовательно, снижает уровень уязвимости к мошенничеству, - заявила первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу компании Инесса Галактионова.

Отмечается, со ссылкой на Big Data, что чаще всего eSIM покупают молодые люди 24-35 лет. На них приходится 27% продаж. При этом 70% пользователей виртуальных карт - мужчины, а большее число тех, кто подключил эту технологию, проживают в мегаполисах - Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге и Саратове.