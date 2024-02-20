Карина Башкатова провела личный прием в Калуге

Встреча заместителя губернатора с жителями областного центра состоялась утром 20 февраля.

Многодетная мама из микрорайона Терепец попросила решить проблему с капитальным ремонтом детской поликлиники на бульваре Энтузиастов, 1. Областной Минздрав сообщил в ответ, что капитальный ремонт начнется 20 марта и завершится до 1 июля.

Жители микрорайона Малинники попросили обустроить пешеходный переход на улице Тарутинской рядом с конечной остановкой троллейбусов. По данным городской управы, работы будут выполнены до 1 октября. Карина Башкатова попросила городских чиновников успеть до начала учебного года.

Также обсуждался вопрос освещения в парке Циолковского. Городская управа пообещала провести работы с мая по сентябрь.