Философия Клиники доктора Северинова намного шире, чем просто качественное лечение зубов

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Мы давно решили, что будем лечить не только зубы, важно понимать сложное психоэмоциональное состояние человека, у которого не только эстетические, но и физиологические проблемы, связанные с невозможностью полноценно питаться.
О каком настроении и позитиве может идти речь?
Поэтому мы постарались создать слаженную команду специалистов всех направлений в стоматологии и других связанных с ней специальностей.
На первом этапе составляется комплексный и продуманный план лечения с обследованием и консультацией необходимых коллег. Пациент не остается один на один с проблемой, все этапы лечения курирует врач до окончательного завершения намеченного плана. В нашей работе заключительный этап самый важный и приятный и для врача, и для пациента.
Красивая улыбка, здоровый образ жизни. Что может быть лучше для человека, который чаще всего долгие годы жил с комплексом, болью, невозможностью улыбаться и правильно питаться.
Мы улучшаем качество жизни обратившихся к нам людей. А это самое важное в нашей работе.
Возможность совершенствовать свои знания, использовать новые материалы, применять эффективные цифровые методики дает возможность создать современную стоматологическую клинику. Все необходимое для качественной и высокопрофессиональной работы у нас есть.
Тщательно подобранный коллектив. Профессионалы, которые не останавливаются в своих желаниях совершенствоваться, осваивать новое, применять полученные знания в работе. Доктора постоянно учатся, посещают конгрессы, конференции, перенимают опыт лучших мировых стоматологов. Все передовые технологии используют в своей работе.
Мы хотим работать в комфортных и безопасных условиях и создавать безопасную и комфортную среду нашим пациентам.
Удобное кресло, спокойная обстановка, доброжелательная атмосфера – все это создано для вас, наши пациенты!
Клиника достойно оснащена, мы постоянно обновляем и закупаем новое оборудование.
Современные итальянские стоматологические установки максимальной комплектации удобны не только для врача, но и для пациента. Визиограф для прицельных снимков, дентальный микроскоп, бинокуляры и многое другое используют наши врачи в повседневной работе.
Без микроскопа нет качественной эндодонтии!
Даже бинокуляры (оптический прибор) позволяют увеличить изображение структур зуба, что дает возможность более тщательно и качественно провести лечение и реставрацию утраченных поверхностей.
Наличие на установках интраоральных камер позволяет сделать точный фотоснимок или зафиксировать видеосъёмку в высоком разрешении. Пациент становится участником лечебного процесса, ему можно наглядно и подробно разъяснить этапы и особенности его лечения.
В клинике есть все, что нужно для качественной диагностики - компьютерный томограф, 3D рентген-диагностики в трех измерениях. С помощью КТ можно максимально точно спланировать имплантацию и грамотно подойти к перелечиванию корневых каналов. Томограф оснащен дополнительным блоком для ТРГ (телерентгенограммы), которая необходима для планирования ортодонтического лечения.
Цифровая стоматология давным-давно вошла в повседневный прием.
Сканер 3Shape для снятия цифровых оттисков. Преимуществом методики является моментальная отправка полученного изображения в зуботехническую лабораторию через интернет. Кроме того, цифровые слепки являются более точными, поэтому могут давать гарантию эстетичного результата.
Мы работаем с одной из лучших лабораторий г. Москвы.
Отбеливание зубов доступно с помощью лампы Philips Zoom 4 поколения. Эффективнее и безопаснее средства для осветления зубов пока не существует.
Очень важным пунктом нашей работы является чистота и стерилизация. Кабинет оснащен всем необходимым для соблюдения правил обработки инструментов.
Безопасность пациента и медработника – главное, о чем мы постоянно заботимся.
Сегодня Клиника доктора Северинова – это 2 стоматологических отделения – взрослое и детское, которые охватывают все направления в стоматологии: лечение, хирургия, имплантология, ортопедия, ортодонтия.
Дневной стационар, врач-педиатр.
Наша гордость - высокотехнологичный, оснащённый современным оборудованием ЛОР кабинет.
Многолетний опыт оперирующего доктора, позволил не только оснастить кабинет современными установками и аппаратурой, но самое главное, эффективно использовать их в постоянной работе, производить диагностику, лечение, манипуляции и вмешательства на высоком уровне.
Современная ЛОР установка, приборы для исследования слуха (аудио- и тимпанометрия), УЗИ-сканер придаточных пазух носа, эндоскопическое оборудование (гибкая и жесткая эндоскопия с видиофиксацией состояния лор - органов), 3D компьютерная томография придаточных пазух носа, лазер для проведения амбулаторных манипуляций и многое другое сделало кабинет комфортным для работы врача и полезным для пациента, будь это ребенок любого возраста или взрослый человек. Все это позволило проводить диагностику ЛОР заболеваний во время первичного осмотра, осуществлять полный комплекс диагностического обследования в необходимом объёме.
Мы любим свою работу, мы выбрали профессию врача осознанно, поэтому все что мы делаем, мы делаем с огромным интересом к своей профессии и любовью к человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию.
Качественная работа строится на доверии друг к другу.
Мы стремимся к этому и уверены, что все у нас с вами будет хорошо.
Мы всегда готовы помочь!
г. Калуга, ул. Никитина, д. 3А
Тел. +7(4842) 57-74-57
severinovclinic.ru
https://t.me/severinov_clinic
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