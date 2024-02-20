Наше местное. Калужан приглашают на дегустацию

В Калужской области производят много достойных и качественных продуктов питания: отличная молочная и колбасная продукция, вкуснейшие сыры, отборная свинина и диетическая телятина, сладости и хлебобулочные изделия и многое, многое другое.

Дорогие друзья, приглашаем вас на дегустацию продукции местных товаропроизводителей. Вас ждут восточные сладости, большой выбор печенья, свежая молочная продукция и вкусные мясные полуфабрикаты от калужских производителей.

Дегустация состоится в среду, 21 февраля, с 13:00 до 15:00 на территории Городского рынка Калуга, по адресу Грабцевское шоссе, 4Б.

Приходите и оцените местную продукцию.