Шапша поклонился чудотворной иконе

В Калугу привезли чудотворную Феодоровскую икону Пресвятой Богородицы. В субботу, 17 февраля, в Свято-Троицком кафедральном соборе ей поклонился губернатор Владислав Шапша.

Позже икону привезут в Козельск, Людиново, Киров, Малоярославец и Обнинск.

Эта икона известна с XII века. Считается, что перед ней молился Александр Невский.