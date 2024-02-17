Бронзовый памятник городскому голове установят в Калуге

Но не нынешнему, а тому, что был больше 100 лет назад – Ивану Ципулину.

Памятник появится на улице Подвойского в апреле.

- Скульптура и постамент памятника Ивану Ципулину готовы, - рассказал 17 февраля главный архитектор города Алексей Комов. - Законченная бронзовая скульптура находится в мастерской Андрея Мартьянова в Петербурге. А готовый постамент с шрифтовой композицией изготовлен в Калуге. Монтаж памятника намечен на апрель, когда установится стабильная тёплая погода. Сначала будет подготовлен и установлен постамент. Затем, проделав путь из Питера в Калугу, займëт своë место скульптура Ивана Козьмича.

Иван Ципулин был городским головой Калуги с 1885 по 1901 годы. По его инициативе в Калуге разместилось управление Сызрано-Вяземской железной дороги, были построены водопровод и городская библиотека.

Интересно, что в 1921 году установленный в Калуге памятник Марксу многие жители восприняли как памятник Ципулину. Между этими людьми есть внешнее сходство.