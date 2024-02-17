Шапша побывал с рабочим визитом в Барятинском районе

16 февраля губернатор принял участие в отчете главы местной администрации.

По итогам мероприятия губернатор отметил успехи и указал на то, что необходимо сделать в ближайшее время.

Производство сельхозпродукции в районе выросло на 9%. Планируются новые инвестпроекты.

В сельской местности построены 15 домов для семей по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

В 2024 году планируется открыть 5 новых ФАПов. Также пройдет капитальный ремонт Фоминского сельского дома культуры.

Кроме того, губернатор поручил отремонтировать стадион в Барятино и благоустроить территорию больницы.