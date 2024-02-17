Шапша поздравил барятинскую пару с золотой свадьбой

Наталья и Анатолий Сундеевы прожили вместе 50 лет.

Супруги знакомы с детства. Жили по соседству, учились в одной школе. У них трое сыновей, все работают в медицине.

- Сейчас супруги Сундеевы на заслуженном отдыхе, - отметил глава региона. - Занимаются домашним хозяйством. Любят собирать грибы и ягоды. С удовольствием проводят время с внуками, их у супругов шестеро! Долгих лет жизни и тепла семейного очага!