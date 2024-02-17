В Калуге срочно собирают деньги на лечение 15-летней девочки

Алена Сергеева борется с онкологией. Болезнь у нее внезапно выявили в 2021 году.

- Последний год Алёнушка не болела даже простудой, - рассказала ее мама. - Вот наступил сентябрь 2021 года. Через неделю после того, как началась учеба, Алёна пожаловалась на слабость, усталость, вялость. Мы подумали, что стресс в начале учебного года или подхватила вирус и надо переждать, но лучше не становилось. Через неделю мы сдали общий анализ крови и, как гром среди ясного неба, педиатр сообщила новость, что нас постигла такая очень страшная болезнь.

У ребенка выявили поражение больными клетками костного мозга. Лечение проходило в Калуге, а потом в Москве. Сначала становилось лучше, но потом случился рецидив.

В декабре 2022 года Алене сделали пересадку костного мозга от родной старшей сестры. Ситуация улучшалась, но летом прошлого года экстрамедуллярную опухоль в мягких тканях. Позже – новая опухоль в другом месте.

- После данного обследования доктор вынес вердикт - больше лечения для вас у нас, да и в России в целом, нет, - говорит мама девочки.

Вариант лечения нашли в Турции. Первый этап семья уже оплатила, но дальше нужно еще 15 миллионов рублей.

Родители Алены просят помочь всех, у кого есть такая возможность. Реквизиты размещены в группе в социальной сети «ВКонтакте».