В Калуге срочно собирают деньги на лечение 15-летней девочки

Алена Сергеева борется с онкологией. Болезнь у нее внезапно выявили в 2021 году.
- Последний год Алёнушка не болела даже простудой, - рассказала ее мама. - Вот наступил сентябрь 2021 года. Через неделю после того, как началась учеба, Алёна пожаловалась на слабость, усталость, вялость. Мы подумали, что стресс в начале учебного года или подхватила вирус и надо переждать, но лучше не становилось. Через неделю мы сдали общий анализ крови и, как гром среди ясного неба, педиатр сообщила новость, что нас постигла такая очень страшная болезнь.
У ребенка выявили поражение больными клетками костного мозга. Лечение проходило в Калуге, а потом в Москве. Сначала становилось лучше, но потом случился рецидив.
В декабре 2022 года Алене сделали пересадку костного мозга от родной старшей сестры. Ситуация улучшалась, но летом прошлого года экстрамедуллярную опухоль в мягких тканях. Позже – новая опухоль в другом месте.
- После данного обследования доктор вынес вердикт - больше лечения для вас у нас, да и в России в целом, нет, - говорит мама девочки.
Вариант лечения нашли в Турции. Первый этап семья уже оплатила, но дальше нужно еще 15 миллионов рублей.
Родители Алены просят помочь всех, у кого есть такая возможность. Реквизиты размещены в группе в социальной сети «ВКонтакте».
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.