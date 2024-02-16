В Калуге построят IT-кампус

Он должен появиться около кампуса Бауманки в Пучково, сообщил 16 февраля губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Чтобы талантливые ребята могли осваивать профессию. И сейчас мы вплотную приблизились к ее исполнению, - заявил он. - Поступление - по конкурсному отбору. Это школа для ребят со всей страны, в том числе Калужской области. Она позволит системно решать проблему с кадровым дефицитом в IT-отрасли.

По его словам, проект уже получил поддержку Совета Федерации и Министерства просвещения РФ.