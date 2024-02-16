Новые судьи назначены в Калужской области

Соответствующий указ 15 февраля подписал президент России.

Судьей Калужского областного суда стала Елена Чехолина, которая ранее была судьей Козельского районного суда.

Судьями районного суда в Калуге стали Наталья Конопелкина, Наталья Марусева и Светлана Андрюшина. Первые две были мировыми судьями, а Андрюшина работала помощником судьи Калужского районного суда.

Денис Усачев стал судьей Кировского районного суда. Ранее он работал в людиновской прокуратуре.

Судьей Сухиничского районного суда назначен Денис Белозерцев – бывший следователь-криминалист, рассказали 16 февраля в объединенной пресс-службе судов региона.