Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
История Калуги Статьи Медсправочник Клиника года - 2024

Мужчины чаще женщин совершают переводы на большие суммы через СБП

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.02.2024 14:30 0 547
Мужчины чаще женщин совершают переводы на большие суммы через СБП

За 2023 год через Систему быстрых платежей прошло более 590 миллионов переводов. За год их стало больше в 1,8 раза, следует из статистики банка ВТБ.

Средняя сумма среди мужчин больше на 20-30%.

Самыми активными стали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Меньше всего переводов по номеру телефона приходится на Магадан. В среднем люди переводят 5000 рублей.

Всего в 2023 году совершено рекордное число переводов внутри России – 1 миллиард транзакций. Это в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Объем исходящих операций вырос в 1,6 раза до 6 триллионов. 81% пользователей переводят деньги в другие банки через СБП.

- Переводы уже давно стали самыми востребованными и регулярными операциями, - прокомментировал начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов. - Благодаря простоте, удобству, безопасности, а также отсутствию комиссии сервис СБП уже практически полностью заменил собой карточные транзакции – мы видим, что по итогам 2023 года число новых клиентов, совершивших перевод в другой банк по номеру телефона, выросло в 1,5 раза. Чаще всего пользователи переводят средства на собственные счета, а также родственникам.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.02.2024 14:30 0 547
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» на страже безопасности магазинов Metro Cash&Carry
Представители Новикомбанка выступили на Дне промышленности в рамках форума «Россия»
По следам УЦН: во Всемирный день безопасного интернета специалисты «Ростелекома» провели уроки кибербезопасности для школьников
Компания «БУЛАТ» получила положительные результаты тестирования прототипа отечественной базовой станции GSM/LTE
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Преимущества внедрения чат-ботов в бизнесе
Калужане скупают недвижимость на Северном Кипре
Моносов Андрей Леонидович: биография основателя компании IA Tech

© 2007-2024 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru