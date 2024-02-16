Мужчины чаще женщин совершают переводы на большие суммы через СБП

За 2023 год через Систему быстрых платежей прошло более 590 миллионов переводов. За год их стало больше в 1,8 раза, следует из статистики банка ВТБ.
Средняя сумма среди мужчин больше на 20-30%.
Самыми активными стали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Меньше всего переводов по номеру телефона приходится на Магадан. В среднем люди переводят 5000 рублей.
Всего в 2023 году совершено рекордное число переводов внутри России – 1 миллиард транзакций. Это в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Объем исходящих операций вырос в 1,6 раза до 6 триллионов. 81% пользователей переводят деньги в другие банки через СБП.
- Переводы уже давно стали самыми востребованными и регулярными операциями, - прокомментировал начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов. - Благодаря простоте, удобству, безопасности, а также отсутствию комиссии сервис СБП уже практически полностью заменил собой карточные транзакции – мы видим, что по итогам 2023 года число новых клиентов, совершивших перевод в другой банк по номеру телефона, выросло в 1,5 раза. Чаще всего пользователи переводят средства на собственные счета, а также родственникам.
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