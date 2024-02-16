Колбаса и консервы подешевели в калужских магазинах

Правительство области опубликовало официальную статистику в пятницу, 16 февраля.

Полукопченая и варено-копченая колбасы подешевели на 0,91%, консервы мясные – на 0,96%, овсяная крупа – на 0,64%.

При этом огурцы подорожали на 4,75%, капуста — на 2,51%, яблоки — на 2,48%, рыба – на 1,54%, яйца — на 1,35%.

- В Калужской области наблюдались минимальные, среди соседних регионов, цены на кур охлажденных и мороженых, смеси сухие молочные для детского питания, консервы овощные для детского питания, масло подсолнечное, молоко цельное, сахар-песок, соль поваренную пищевую, рис шлифованный, пшено, крупу гречневую-ядрицу, помидоры свежие, - говорится в комментарии правительства.