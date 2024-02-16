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40% месячной нормы снега за одну ночь: как Калуга пережила очередной разгул стихии

Игорь Кирдаков. Фото из архива.
Опубликовано: 16.02.2024 11:13 7 982
40% месячной нормы снега за одну ночь: как Калуга пережила очередной разгул стихии

Вчерашний снегопад заставил понервничать огромное количество калужан. Убрать такое количество снега одномоментно не смогли даже в Москве, с их огромными бюджетами. Ведь за ночь на Калугу выпало 40% месячной нормы снега!

Все силы городских служб были брошены прежде всего на очистку дорог. В результате по Калуге можно было проехать практически везде, хотя припарковаться было проблемно. Общественный транспорт ходил без сбоев, в отличие от других городов.

Но до тротуаров у коммунальщиков дошли руки только к обеду. Городской голова Дмитрий Денисов уже который раз за зиму распорядился вывести на уборку тротуаров, пешеходных переходов и остановок городских чиновников. К вечеру по городу в целом можно было и пройти, а не только проехать.

Ну а главным событием вчерашнего дня стало решение Владислава Шапши выделить деньги на закупку тротуарной техники в Калуге.

Зима дала жару

Такого снегопада давно не знали здешние места. Строку этой песни напевали, наверняка многие калужане. И это действительно так. Небеса за сутки высыпали на Калугу 15 мм осадков, а средняя месячная их норма – 36 мм. Другими словами, за ночь и следующий день на улицы областного центра обрушилась половина месячной нормы. Кстати, в ЦФО именно Калужская область пострадала больше всех от снежных зарядов.

Хотя и Москву сильно зацепило. Там, на западе выпало 13 мм, что составило 36 процентов от месячной нормы. В Смоленске выпало меньше снега и там ситуация реально хуже, чем в Калуге. В Костроме проблема с уборкой улиц дошла до прокуратуры. В Санкт-Петербурге чиновники срочно решают, где взять дополнительную технику для уборки снега с дорог. Северную столицу тоже завалило. А в Екатеринбурге вице-мэр города просто расписался в своей беспомощности решить проблему со снегом. «Я ничего сделать тут не могу», - заявил вице-мэр Алексей Бубнов. Эти данные мы привели для понимания, что собственно произошло в Калуге. У нас по крайней мере руководство не разводит руками, а пытается оперативно исправить ситуацию.

Конечно, первым делом коммунальщики отправили технику на расчистку автодорог. Иначе коллапс утром был бы на порядок жёстче. И, справедливости ради, стоит отметить, что по крайней мере в центре города особых пробок утром не наблюдалось.

Это не касается больных мест. Например, вновь встало движение в Турынино, там фуры на горке затормозили весь трафик. Огромные проблемы возникли у жителей из микрорайонов города. Общественный транспорт ходил с перебоями, многие, просто не дождавшись автобуса или троллейбуса, возвращались домой.

Вышли с лопатами все

Что можно было сделать, чтобы быстро очистить дороги и тротуары от снега? Наверное, самым радикальным было бы объявить режим ЧС и привлечь силы армии и МЧС. Но, согласитесь, даже сотни солдат не смогли бы быстро очистить все пешеходные дорожки и дворы.

Проблема с уборкой снега, в этой конкретной ситуации возникла по нескольким причинам. Главная из них действительно весьма скромные возможности коммунальщиков. Купить дополнительную технику в сегодняшней ситуации непросто. Бюджет города не так уж и обширен. Тогда пришлось бы урезать другие статьи, в том числе и социальные. Вряд ли это бы понравилось социально незащищённым слоям населения Калуги. Тут очень тонкая настройка нужна.

И тем не менее, уже к полудню дворы и тротуары, остановки общественного транспорта и спуски – подъёмы в центральной части Калуги были очищены.

Городской голова Калуги уже в третий раз за зиму выгнал с лопатами на улицы сотрудников управлений городской управы. Сотрудники управления социальной защиты Калуги махали лопатами на остановках общественного транспорта по улице Глаголева и по улице Московской – при въезде на Московскую площадь. 

Управление культуры почти в полном составе тоже вышли на улицы города. Сотрудники управления ЖКХ вручную почистили от снежных заносов тротуары на улицах Дзержинского и Достоевского, не обошли стороной и пешеходные переходы.

Дальше будет проще?

Такие авралы и штурмы конечно же не выход. Калуге необходимо гораздо больше спецтехники и, конечно же, людей для работы на улицах города. Быть может стоит подумать о создании на уровне всей Калужской области специального парка спецмашин аварийного назначения? Технику можно было бы направлять не только в Калугу, но и в районы, если там возникал бы подобный нынешнему в Калуге катаклизм?

Пока же в ситуацию вмешался губернатор. 

- Поручил выделить из регионального бюджета дополнительные деньги на закупку малой снегоуборочной техники для уборки Калуги, - сообщил на своей странице в социальной сети губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - Но и муниципалитет должен взять ответственность на себя, немедленно принять оргмеры для исправления ситуации.

Наказать виновного – дело не хитрое. Вот найти способ решить проблему системно – задачка реально сложная. Будем надеяться, что прошедший снегопад стал самым сильным этой зимой. Через полторы недели наступит календарная весна. А вот к следующей зиме все же стоит подумать, как решать такие проблемы. Без штурма и авралов.

Игорь Кирдаков. Фото из архива.
Опубликовано: 16.02.2024 11:13 7 982
Тэги: городской голова калуги
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