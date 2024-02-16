Фельдшерско-акушерский пункт открыли в Кировском районе

- Прием ведет опытный фельдшер Шеленипа Оксана Владимировна, стаж ее работы 29 лет, - рассказали в минздраве. Внутри кабинеты приёма взрослых и детей, акушерский и процедурный кабинеты, санузел, приспособленный для маломобильной категории граждан, санитарные помещения.

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