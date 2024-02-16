Шапша встретился с молодежными активистами

В Калуге 15 февраля прошло расширенное заседание коллегии регионального управления молодежной политики. В нем принял участие губернатор Владислав Шапша.

- Пришел в галстуке, ушел – без, - отменил по итогам мероприятия глава региона. - И нашему управлению молодежной политики просьба, чтобы формат наших встреч был максимально свободным.

Это управление создали в прошлом году. И уже есть первые достижения.

Обновлен Областной молодежный центр, перезапущена работа студотрядов, создано 389 отделений «Движения Первых», работает волонтерский штаб МыВместе.

- Мое предложение: сделать программу поддержки молодежных инициатив, - рассказал Шапша. - Это будет хороший стимул. 250 тысяч молодежи в регионе – это огромная сила. Которая реально может и хочет изменить жизнь к лучшему. А наша задача - вовлекать как можно больше парней и девушек к созидательной деятельности.