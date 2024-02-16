Эксперты определили, кто покупает больше всего книг

Чаще всего жители России приобретают книги в качестве подарков на Новый год и детям к началу учебного года. Основные покупатели - женщины в возрасте от 30 до 45 лет из Москвы и Санкт-Петербурга, следует из анализа транзакций в книжных магазинах, проведенному банком ВТБ в рамках Международного дня книгодарения 14 февраля.
Пик продаж книг в 2023 году пришелся на август и сентябрь. Также наблюдался повышенный интерес к книгам в декабре. В другие месяцы спрос ниже в полтора раза.
При этом продажи книг в специализированных магазинах сократились на 5% в 2023, а общая сумма покупок снизилась на 8%. Средний чек сократился на 3%. По мнению экспертов банка, такая динамика обусловлена ростом онлайн-продаж на площадках электронной коммерции, а не снижением интереса к чтению.
Самый высокий спрос на книги - в Москве и Санкт-Петербурге. На эти города приходится 31% от общего объема покупок. Центральный федеральный округ без учета Москвы занимает третье место по объему покупок. Самые маленькие продажи в южных регионах и на Кавказе.
В 61% случаев книги покупают женщины. Чаще всего это люди в возрасте от 35 до 45 лет (33%), а также от 45 до 60 лет (30%). На читателей от 25 до 35 лет приходится 15% от всех покупаемых книг. Люди старше 60 лет покупают 13% книг, младше 25 лет – всего 9%.
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