Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
История Калуги Статьи Медсправочник Клиника года - 2024

Калужские аграрии обсудили новые подходы комплексного развития сельских территорий

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.02.2024 16:05 0 244
Калужские аграрии обсудили новые подходы комплексного развития сельских территорий

Этот вопрос обсуждался в рамках расширенного заседания коллегии регионального министерства сельского хозяйства, в котором принял участие губернатор Владислав Шапша.

Со следующего года благоустраивать сельские территории планируется с помощью долгосрочных планов социально-экономического развития опорных населенных пунктов. 

В Калужской области уже сформированы документы по 30 опорным населенным пунктам. Пилотный долгосрочный план разработал Людиновский район. 

Глава администрации этого муниципалитета Стефан Перевалов рассказал, что для получения федеральных денег нужно пройти конкурсный отбор в Минсельхозе РФ. Успех зависит от выполнения нескольких критериев. Ключевой из них - инвестиционный потенциал. 

В Людиновском районе промышленность растет быстрыми темпами, подписаны соглашения о реализации 7 проектов до 2030 года.  

В случае победы на конкурсе, там собираются провести капремонт Дворца культуры, школ, гидротехнического сооружения. Также запланировано благоустройство нескольких территорий и обновление коммуникаций в сфере ЖКХ.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.02.2024 16:05 0 244
Тэги: калужская область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» на страже безопасности магазинов Metro Cash&Carry
Представители Новикомбанка выступили на Дне промышленности в рамках форума «Россия»
По следам УЦН: во Всемирный день безопасного интернета специалисты «Ростелекома» провели уроки кибербезопасности для школьников
Компания «БУЛАТ» получила положительные результаты тестирования прототипа отечественной базовой станции GSM/LTE
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Преимущества внедрения чат-ботов в бизнесе
Калужане скупают недвижимость на Северном Кипре
Моносов Андрей Леонидович: биография основателя компании IA Tech

© 2007-2024 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru