Калужские аграрии обсудили новые подходы комплексного развития сельских территорий

Этот вопрос обсуждался в рамках расширенного заседания коллегии регионального министерства сельского хозяйства, в котором принял участие губернатор Владислав Шапша.

Со следующего года благоустраивать сельские территории планируется с помощью долгосрочных планов социально-экономического развития опорных населенных пунктов.

В Калужской области уже сформированы документы по 30 опорным населенным пунктам. Пилотный долгосрочный план разработал Людиновский район.

Глава администрации этого муниципалитета Стефан Перевалов рассказал, что для получения федеральных денег нужно пройти конкурсный отбор в Минсельхозе РФ. Успех зависит от выполнения нескольких критериев. Ключевой из них - инвестиционный потенциал.

В Людиновском районе промышленность растет быстрыми темпами, подписаны соглашения о реализации 7 проектов до 2030 года.

В случае победы на конкурсе, там собираются провести капремонт Дворца культуры, школ, гидротехнического сооружения. Также запланировано благоустройство нескольких территорий и обновление коммуникаций в сфере ЖКХ.