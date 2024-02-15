Губернатор раскритиковал уборку тротуаров в Калуге

- Еле прошел сегодня по снежной каше на калужских улицах, - заявил Владислав Шапша вечером 15 февраля. - И если с чисткой дорог в Калуге более-менее справляются, то ситуация с тротуарами аховая. В комментариях масса жалоб от жителей города по этому поводу. И хотя нельзя отрицать, что объемы осадков рекордные, но списывать на это системные организационные сложности – не решение. Ничто не мешало предвидеть возможные проблемы из-за снегопадов.

Он поручил выделить из регионального бюджета дополнительные деньги на закупку малой снегоуборочной техники для Калуги.

- Но и муниципалитет должен взять ответственность на себя, немедленно принять оргмеры для исправления ситуации, - подчеркнул глава региона.