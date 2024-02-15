Стартовали соревнования Data Fusion Contest 2024

Банк ВТБ и холдинг Т1 сообщили о старте 15 февраля ежегодного соревнования по машинному обучению Data Fusion Contest 2024. Оно продлится до 5 апреля.
В этом году участники попробуют свои силы в двух задачах: «Геоаналитика» и «Модели оттока», а также запланирована специальная номинация Companion.
Призовой фонд составляет 2 миллиона рублей.
С 15 февраля на сайте соревнования доступны синтетические транзакционные данные пользователей, на основании которых можно начать решать задачи. Решения до 5 апреля необходимо разместить на популярной среди data science специалистов платформе ods.ai.
- Мы развиваем инновационные подходы к обслуживанию клиентов и оптимизации банковских процессов, - рассказал руководитель департамента анализа данных и моделирования, старший вице-президент банка ВТБ Максим Коновалихин. - Например, доступность сети банкоматов является ключевым фактором, влияющим на удовлетворение клиента от взаимодействия с банком. Для решения этой и других задач, связанных с гео-аналитикой, в банке создана геоплатформа — одна из лучших систем пространственной аналитики в России. Также в банке строится спектр моделей для лучшего понимания и прогнозирования поведения клиента. Разумеется, ключевым инструментом решения таких задач является использование методов машинного обучения, что делает их привлекательными для сообщества специалистов и энтузиастов в сфере ИИ.
- Сегодня во многих инфраструктурных проектах используются ИИ и большие данные, а соревнование Data Fusion Contest вносит большой вклад в развитие и популяризацию этих инновационных технологий, - отметил первый заместитель генерального директора холдинга Т1, генеральный директор Группы «Иннотех» Дмитрий Харитонов. - Важная цель мероприятия — рассказать ИТ-сообществу о лучших решениях и найти талантливых перспективных специалистов, которые смогут участвовать в значимых для отрасли инициативах. Желаем командам продуктивной работы на конкурсе.
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