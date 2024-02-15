Каждый сетевой магазин обязан принимать к продаже товары местных производителей

Крупные ретейлеры часто отказываются выделять места на полках для товаров, производимых в тех регионах, где работают их магазины.
Эта проблема актуальна и для Калужской области. Достаточно вспомнить скандал с калужским хлебом, который одна из крупных продуктовых сетей не хотела брать на реализацию.
- На полках сетевых магазинов должна быть продукция местных производителей, — с таким заявлением выступил лидер партии ЛДПР, после того, как в ходе рабочей поездки в Ставрополье, сотрудники местного молочного комбината посетовали на монополизацию рынка крупными торговыми сетями.
Это напрямую касается всех субъектов. Идею создания «региональных полок» в сетевых гипермаркетах в Минпромторге рассматривали еще в 2021 году, однако тогда правительство решило, что не следует принуждать крупный бизнес к сотрудничеству с местными производителями.
Некоторые компании уже добровольно сотрудничают с региональными фермерами, но эта практика пока мало распространена. Поэтому фракция намерена добиваться обязательных квот на локальную продукцию.
О том, что розничная торговля на сегодняшний день монополизирована сетевыми ретейлерами говорят данные статистики. ВЦИОМ подсчитал, что более 70% россиян покупают продукты именно в сетевых магазинах. Либерал-демократы уточняют, что установление квот выровняет баланс на рынке и позволит стимулировать местное производство.
О том, что региональные производители остро нуждаются в государственной поддержке еще в 2007 году говорил Владимир Жириновский.
- Нам ничего не надо везти с Запада. В России полно всего, надо только не мешать нашим людям работать. Необходимо, чтобы весь урожай, вся продукция, которая произведена на селе, не пропадала, а доходила до потребителей. Если потребуется, нужно возродить для этого систему госзаказа и потребкооперации», — заявлял в тот год политик.
- Главная проблема местных производств не в отсутствии ресурсов, а в нелегком пути товаров на прилавок. Мы приступили к разработке законопроекта, который обяжет сетевиков принимать продукцию у местных производителей. Я думаю, что в этом году мы добьемся принятия такого федерального закона, - сказал Леонид Слуцкий, выступая перед работниками Ставропольского молочного комбината.
Сейчас вопрос господдержки местных производителей встает особенно остро: региональный бизнес еще не до конца восстановился после пандемии и понес потери из-за антироссийских санкций в 2022-2023 годах. Чтобы нарастить обороты, региональным компаниям необходимы гарантированные каналы сбыта. Конечные потребители также выиграют от появления на полках магазинов местных товаров: ассортимент станет более разнообразным, а цены снизятся. Ждем решения правительства…
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