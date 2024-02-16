28% россиян общались с мошенниками ради шутки

В России 88% людей сталкивались с телефонными мошенниками. Их жертвами становился 21%. Таковы результаты опроса социологического агентства «Вебер».

Исследование проводилось среди 1300 человек старше 18 лет.

56% людей сказали, что легко могут отличить голос робота от голоса живого человека. Каждый третий занимается цифровым просвещением среди близких.

Любопытно, что 28% опрошенных поняли, что им звонит мошенник, но продолжали общаться ради шутки.

Агентство «Вебер» - это совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы».