Лектору калужского отделения общества «Знание» Ивану Головиду вручено благодарственное письмо президента

Наш регион там представили министр внутренней политики Олег Калугин и лекторы регионального отделения общества.

В четверг, 15 февраля, на ВДНХ в Москве прошел IV Съезд Российского общества «Знание».

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