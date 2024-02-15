Калужане почтили память воинов-интернационалистов

35 лет назад завершился вывод советских войск из Афганистана. 15 февраля в нашей стране отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В Калуге прошёл митинг, посвящённый этой памятной дате.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша, Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов, ветераны боевых действий, кадеты, юнармейцы и жители города возложили цвету к памятнику воинам-интернационалистам.
- В Афганской войне приняли участие более 560 тысяч наших соотечественников, Солдаты и офицеры ограниченного контингента с честью выполнили свой долг и сейчас ветераны этой войны являются достойным примером для молодого поколения. Уверен, что все поставленные Родиной задачи будут выполнены и в ходе специальной военной операции. Честь и слава героям! Вечная память павшим! Желаю крепкого здоровья и благополучия ветеранам, а нашей Родине – скорейшей победы! – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.
Участники митинга минутой молчания почтили память павших воинов.
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