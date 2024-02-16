Шапша похвалил Боровский район

В четверг, 15 февраля, губернатор побывал на отчете главы местной администрации.

Перед этим мероприятием губернатор заглянул на выставку достижений.

- Боровский район - индустриальный лидер региона, - заявил глава региона. - В этом году здесь откроется еще несколько крупных предприятий: кондитерская фабрика, заводы по выпуску столешниц и фасадов, комплектующих для грузовой техники и другие.

По его словам, это дает возможность больше денег направлять в бюджет и решать важные для жителей вопросы.

В 2024 году должна завершиться реконструкция Ермолинских очистных. Планируется отремонтировать сети водоснабжения в Боровске.

Также в Боровском районе собираются отремонтировать детский сад в бывшем военном городке Митяево.