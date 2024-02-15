Юрий Моисеев поздравил медиков областной больницы

15 февраля свой профессиональный праздник отмечают специалисты высшей категории сестринского персонала – операционные медицинские сестры. Операционная медсестра – это правая рука хирурга во время проведения операций. Она отвечает за подготовку операционной, раскладку инструментария, выполнение врачебных назначений и просьб. Без среднего медицинского персонала представить работу хирургической бригады невозможно.

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил с праздником сотрудников Калужской областной клинической больницы, вручил медсёстрам цветы и почётные грамоты.

- У вас очень серьёзная и тяжёлая работа. Вы помогаете спасать жизни людей, благодаря вам тысячам калужан удаётся сохранить здоровье. Хирурги абсолютно уверены в каждой из вас, вашем высочайшем профессионализме и ответственности. Множество медицинских сестёр сейчас выполняют свой долг в тяжелых условиях специальной военной операции. Огромное спасибо за ваш нелёгкий труд, желаю вам здоровья, благополучия, мира и добра! – обратился к виновникам торжества Юрий Моисеев.



Воспитанники центра «Созвездие» подготовили для медиков праздничный концерт.