Калужан приглашают стать волонтерами всероссийского голосования за объекты благоустройства

Поучаствовать может каждый россиянин старше 14 лет. Регистрация проходит на платформе ДОБРО.РФ, сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.

В нашей области в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» с 2017 года благоустроены 1 743 территории.

В 2022 году помогали организовывать голосование 342 волонтера, в 2023 – более 1000.