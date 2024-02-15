В России растет популярность юаня

В 2023 году в банке ВТБ открыто более 32 тысяч вкладов в китайской валюте.

Общий объем вырос в два раза - до 12,6 миллиарда юаней.

В результате юань занял 25% в валютных сбережениях и стал второй популярной иностранной валютой, потеснив евро.

Чаще всего вклады в китайской валюте делают жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также популярны юани в Нижегородской, Свердловской областях и Краснодарском крае.

Мужчины чаще женщин используют китайскую валюту – 68% на 32%. На короткие и среднесрочные депозиты в совокупности пришлось более 65% от открытых вкладов.

- В условиях значительно выросших ставок по рублевым депозитам, которые с конца прошлого года держатся на «пиковых» значениях, основной спрос российских вкладчиков сейчас сосредоточен на инструментах в национальной валюте, - прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова. - В то же время многие клиенты для диверсификации накоплений используют юань.