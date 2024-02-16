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Губернатор наградил калужских юнармейцев

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.02.2024 07:50 0 240
Губернатор наградил калужских юнармейцев

Встреча прошла в Калуге 15 февраля.

Юбилейной медалью «80 лет Калужской области» Владислав Шапша наградил генерала армии, почетного гражданина области Владимира Исакова.

Медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени получил из рук главы региона начальник Калужского регионального штаба движения Александр Погудин.

Несколько представителей юнармейского движения получили благодарственные письма и Благодарности губернатора.

Шапша поздравил юношей и девушек с тем, что калужская региональная организация третий год подряд признана лучшей в стране.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.02.2024 07:50 0 240
Тэги: калужская область губернатор
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