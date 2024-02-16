Губернатор наградил калужских юнармейцев

Шапша поздравил юношей и девушек с тем, что калужская региональная организация третий год подряд признана лучшей в стране.

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