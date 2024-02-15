Шапша возложил цветы к памятнику воинам-интернационалистам

15 февраля исполнилось 35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана.

К памятнику на площади Победы в Калуге возложили цветы.

- В этот памятный день мы отдаем дань уважения стойкости и героизму тех, кто выполнял и продолжает выполнять свой воинский долг за пределами Родины, - прокомментировал губернатор Владислав Шапша. - Чтим память погибших бойцов, которые до конца сохранили верность присяге.