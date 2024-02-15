В Калуге прошло мероприятие к 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

Заместитель главы региона Василий Быкадоров зачитал землякам приветственные слова губернатора. Там, в частности, говорится, что это день памяти о людях, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

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